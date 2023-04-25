Грандиозный позор: Москва отреагировала на выходку Вашингтона в Совбезе ООН

Представитель США устроила скандал

Поведение американского представителя в Совбезе ООН Линды Томас-Гринфилд стало грандиозным позором для США, считает представитель российского МИД Мария Захарова. В интервью для программы "Соловьев Live" она заявила, что обращение чиновницы к Лаврову было глупым.

Ранее во время недавнего заседания Совбеза ООН Томас-Гринфилд привела в здание сестру осужденного в России журналиста Пола Уилана за шпионаж. Она обратилась к Лаврову с призывом "посмотреть в глаза" женщине, брата которой, согласно официальной позиции задержали российские правоохранители незаконно.

"Представитель США сделала все возможное, чтобы опозорить свою собственную страну таким диким, глупым и безответственным заявлением", – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ считает, что заседание Совбеза под председательством Лаврова стало хрестоматийным, поскольку выявило истинные роли остальных членов ООН, указывает RT.

Ранее глава российского министерства иностранных дел во время выступления на Совбезе ООН отметил, что устав организации стал представлять опасность для глобальных амбиций Вашинтона, передает телеканал "360".