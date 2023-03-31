Европа объявила о планах отправить миротворцев на Украину

Соглашение между странами могут достичь в ближайшее время

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз может начать обсуждение темы по отправке миротворческого контингента на Украину, несмотря на отказ от подобного шага ранее.

По его словам, сейчас европейские лидеры близки к этому как никогда. Сперва они могут инициировать обсуждение в официальном формате, стоит ли предпринимать подобные меры или нет. Решать будут вопрос того, в каком вероятном формате можно направить собственные войска.

Орбан напомнил, что еще год назад отправка летательных и тяжелых вооружений Киеву было решенным вопросом – европейцы категорически отказывались от этого. Однако сейчас реальность изменилась, и Запад озабочен только тем, сколько подобного вооружения стоит передать ВСУ.

Венгерский премьер допускает, что в будущем отправка европейских войск может стать аналогичной темой для ЕС.