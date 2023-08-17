Россия жестко отомстила за поставки Украине ракет Storm Shadow

Россия жестко отомстила за поставки Украине ракет Storm Shadow
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
ВСУ пытаются спасти оставшееся

На текущей неделе ВС РФ нанесли несколько ударов по западной Украине, нацелившись на авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центр подготовки пилотов, которые находятся на расстоянии до 1000 км от линии фронта. Как сообщает FT, эти атаки являются местью России на поставки ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp.

Украинцы утверждают, что смогли перехватить только 16 из 28 запущенных с российской стороны снарядов. На фоне обстрелов они стали в спешке перевозить критически важное вооружение с пунктов базирования, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В Киеве заявляют, что сейчас британские и французские ракеты повышенной дальности играют ключевую роль на поле боя. 

"У России не было другого пути остановить эти удары, кроме как нанести удары по аэродромам, где находятся самолеты, с которых запущены эти ракеты", – заявил Валерий Кондратюк, бывший глава украинской военной и внешней разведки.

ВСУ заявляют, что запускают Storm Shadow и Scalp только в пределах "оккупировавнных территорий", чтобы уничтожить российские склады с артиллерией, указывает "Радио 1". 

Ранее "Утро.ру" сообщало, что российским бойцам удалось захватить британскую дальнобойную ракету.

Источник: Financial Times
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