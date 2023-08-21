Контрудар ВСУ фактически провалился

Сегодня мало кто верит в какой-либо успех контрнаступления украинской армии. Вооруженные силы этой страны продолжают терпеть поражения на фронтах специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. На этом фоне западные государства потихоньку начинают сговариваться за спиной Киева. По крайней мере, в этом уверен британский военный аналитик Шон Белл.



По мнению опытного эксперта из Великобритании, сейчас западные лидеры активно обсуждают возможность разрешить конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, невоенным способом.

"За кулисами западные лидеры уже ищут варианты", – сообщил специалист.

В частности, Белл напомнил, что недавно руководитель канцелярии генсека Североатлантического альянса Стиан Йенсен публично объявил, что для достижения мира Незалежной нужно отказаться от претензий на ряд территорий. Тогда же было заявлено, что в этом случае западные страны снова готовы рассмотреть возможность вступления Киева в дружные ряды НАТО.



В то же время, украинские власти настроены значительно более воинственно и не хотят идти на мирные переговоры. Однако мнение Киева его западных кураторов особо не интересует. За спиной Украины уже ведутся разговоры о перемирии.



К слову, ранее Киеву назвали главную причину необходимости провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

