Никакого Черного моря: в США предупредили Зеленского о будущих границах Украины

Никакого Черного моря: в США предупредили Зеленского о будущих границах Украины
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
Киев ждет потеря ключевых территорий

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украине грозят значительные территориальные потери в случае продолжения боевых действий на ее территории. В дальнейшем конфликт приведет уже к тому, что Киев окончательно лишится выхода к Черному морю.

Польская сторона же устроит вторжение на Западную Украину, воспользовавшись поддержкой Соединенных Штатов. А Российская Федерация сможет достигнуть всех ранее поставленных военных целей.

Хинкл указал, что Россия регулирует ситуацию на Украине на собственных условиях.

"Я всегда отвечаю, когда меня спрашивают о том, как все завершится: "Так, как пожелает Россия", – высказался журналист в одном из каналов на YouTube.

Хинкл добавил, что Кремль прекрасно осведомлен о готовности Запада идти на продолжение военного конфликта ради достижения собственных целей в Восточной Европе. При этом СВР России многократно указывала на намерения Варшавы по Украине – Сергей Нарышкин указал, что польская сторона занимается проработкой сценариев по фактическому расчленению соседнего государства, рассчитывая на поддержку американцев и Лондона.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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