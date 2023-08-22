Катер ВСУ нацелился на газодобывающие установки в Черном море

Катер ВСУ нацелился на газодобывающие установки в Черном море
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com /www.globallookpress.com
Российские бойцы отреагировали мгновенно

Конфликт на территории украинского государства продолжает обострятся. Противник не готов смириться с тем, что регулярно терпит поражения на полях специальной военной операции нашей страны. Незалежные боевики всячески хотят продемонстрировать своему западному куратору, что у них еще есть порох в пороховницах, и они могут подпортить России жизнь. Сегодня, 22 августа, стало известно о попытке очередной диверсии в Черном море.

Так, в главном оборонном ведомстве нашей страны заявили, что разведывательный катер украинского противника вынюхивал обстановку рядом с нашими газодобывающими установками, которые находятся в Черном море. Такую информацию публикует телеканал "360".

Лазутчика быстро заметили и стерли с лица земли. В воздух оперативно поднялся истребитель Су-30СМ. Катер врага уничтожили неподалеку от российских установок, передает информационный ресурс URA.RU.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что незваный гость с Украины был уничтожен сегодня ночью. Как известно, украинский противник периодически пытается ударить морскими беспилотниками по объектам, расположенным на территории Крымского полуострова, в частности, ВСУ часто целят в Крымский мост.

К слову, ранее стало известно, что Запад готовит за спиной Украины. Провалы Вооруженных сил Незалежной надоели Европе и Соединенным Штатам Америки.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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