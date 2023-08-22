У НАТО не останется выбора: Зеленскому пригрозили захватом Львова

У НАТО не останется выбора: Зеленскому пригрозили захватом Львова
Владимир Зеленский. Фото: Dominika Zarzycka/www.globallookpress.com
Если Киев не одумается

Армия России дойдет до западной части Украины, если Соединенные Штаты вместе с союзниками не смогут убедить Киев в необходимости переговоров. Такого мнения придерживается бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Офицер указал, что планы Белого дома по Украине потерпели провал по всем фронтам. Вашингтону необходимо добиться прекращения боевых действий и достичь соглашения – даже если его пункты окажутся невыгодны для коллективного Запада и сыграют на руку России.

Действовать нужно без промедления, указал аналитик: иначе будет слишком поздно. Если же Вашингтон и даже будет демонстрировать упрямство и отказ от мирных инициатив, Россия возьмет под контроль все остальные территории Украины и введет огромный военный контингент у границ Североатлантического альянса, считает Макгрегор.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявляли о категорическом нежелании выходить на контакт с Москвой. Киев подчеркивал, что вопрос не подлежит обсуждению, а все переговоры с российской стороны неприемлемы.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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