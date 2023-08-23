Пьяные украинцы устроили погром в Польше

Пьяные украинцы устроили погром в Польше
Фото: www.unsplash.com
Европейцам тяжело приходится с незалежными гостями

После известных событий прошлого года многие жители Украины решили отправиться попытать счастье в европейские страны. Стоит отметить, что жители стран Евросоюза, которым довелось столкнуться с незалежными, мягко говоря, не очень рады получению такого опыта. Очередной скандал разразился на территории польского государства.

Там два украинца решили устроить дебош. Гости из Незалежной хорошенько приняли на грудь и пошли громить хостел. Резонансный инцидент произошел на территории польского города Гданьск. Такими новостями делится информационный ресурс URA.RU.

Воодушевленные алкоголем в крови мужчины решили ни в чем себе не отказывать. Они забрались в здание гостиницы и с энтузиазмом начали его разрушать. Чтобы попасть внутрь, украинцы разбили окна, уже в самом хостеле пострадали несколько дверей, отмечает телеканал RT.

Под горячую руку незалежных агрессоров также попал припаркованный рядом с хостелом автомобиль. В нем они выбили окна, сообщает интернет-издание "Радио 1".

Веселенькую ночку польским правоохранителям устроили два украинца в возрасте 33 и 21 года. По одной из версий, мужчины решили отомстить руководству гостиницы из-за того, что их попросили на выход ввиду неподобающего поведения. Владелец хостела оценивает ущерб примерно в 8 тысяч злотых (183 тысячи рублей). Также дебоширам грозит до пяти лет лишения свободы.

К слову, ранее поляки лишились отдыха из-за страха перед Россией.

Источник: WNP ✓ Надежный источник
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