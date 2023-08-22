"Тень России" привела поляков в ужас и лишила отдыха

"Тень России" привела поляков в ужас и лишила отдыха
Фото: www.unsplash.com
Жители европейской страны очень напуганы

Как известно, антироссийская пропаганда отлично работает на территории европейских стран и Соединенных Штатов Америки. Многие люди, которым неохота глубоко разбираться в ситуации, верят лжи, льющейся с экранов телевизоров. Дошло до того, что некогда популярный польский курорт Пяски, находящийся рядом с российскими рубежами, пустует.

Местные аналитики прикинули, что к чему, и пришли к выводу, что внутренних туристов от этого привлекательного региона отпугивает близость нашей страны. "Тень России" приводит в ужас обработанных пропагандой поляков, и они предпочитают обходить стороной приграничные зоны. Таким образом, жители Польши лишились отличной возможности отдыхать на хорошем курорте.

В социальных сетях одна из активных польских путешественниц рассказала, что этим летом хотела посетить Пяски. Когда дама подбирала себе удобное расположение, то неожиданно обнаружила, что прямо рядом с курортом находится российская граница. Это сильно напугало польку и она решила выбрать место для отдыха "побезопаснее".

Впрочем, немало отважных поляков все же посещают популярный курорт. Туристов в этой зоне отдыха стало намного меньше, однако они все-таки там есть. Более здравомыслящие путешественники уверены, что близость российских границ не несет для них никакой угрозы. Однако многие поляки все же решили перестраховаться.

К слову, ранее жители Польши накинулись на местные власти из-за наглого вранья про Россию.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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