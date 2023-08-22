Варшава продолжает нагнетать обстановку

Многим жителям Европы давно осточертела антироссийская пропаганда, которую продолжают транслировать из каждого утюга. Недавнее хамское заявление польских властей в адрес России вывело из себя местных жителей.



Так, варшавская администрация пытается убедить общественность, что наша страна якобы представляет серьезную угрозу для "Сувалкского коридора". Однако простые жители Польши не видят никаких оснований для подобного рода заявлений. Более того, они обрушились с критикой в адрес правительства.



Как отметил мэр города Августов, который находится недалеко от Сувалки, Мирослав Карольчук, в этом регионе страны все спокойно, на улицах нет никакой боевой техники, и в целом отсутствуют причины для тревоги. Жители ближайших городов также не понимают, зачем руководители страны накаляют обстановку.



Некоторые предполагают, что власти наводят страх из-за предстоящих выборов. Люди отмечают, что опасность, в первую очередь, исходит от руководства Польши, которое пытается запугать жителей страны.



К слову, ранее Польше пришлось поплатиться миллиардами за попытку наказать Россию.

