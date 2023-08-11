Варшава уже желает повернуть время вспять

Весной 2023 года Польша усердно добивалась запрета на проезд фур с российскими и белорусскими номерами по своим дорогам – в итоге Варшава одобрила запрет. Спустя пару месяцев Москва ответила аналогичным запретом на польские грузы (Минск принял аналогичное решение). После этого идущие из европейской страны грузовики начали разгружать на таможенных терминалах у границ.

Наконец, 1 июня вступил запрет. Спустя два месяца польские перевозчики столкнулись с проблемами из-за дефицита грузов для автотранспортной и логистической отрасли. Транзит ныне мертв – а ситуация повлекла проблемы в виде падения спроса на габаритные транспортные средства и дефицит одних товаров, которые пришлось заменять другими.

Польские экономисты утверждают, что за этот период времени более 550 компаний успели объявить о банкротстве. В настоящее время без работы в Польше остается более 2 млн человек.

Тем временем Варшава пытается выбить из всех подряд деньги в качестве репараций, нанесенных стране во времена Второй мировой войны – к числу таковых польские власти относят и Советский Союз. Однако многие решили не размениваться на мелочи и ответили тем же – Москва после этого выставила встречный счет в 750 миллиардов долларов, требуя вернуть средства, которые СССР потратил на восстановление Польши.