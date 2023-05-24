Платить Варшава никому ничего не собирается

В Польше выражают категорическое несогласие с требованиями России о выплате репараций в размере 750 миллиардов долларов в качестве компенсации за восстановление, обеспеченное Советским Союзом после Второй мировой войны. Москва указывает, что таким образом реагирует на русофобскую политику официальной Варшавы.

В российском парламенте указали, что СССР построил в Польше свыше 800 объектов энергетики, промышленности и транспортной отрасли. В ответ на требования Варшавы Москва требует от первой возврата территорий, полученных Польшей по итогам Второй мировой.

Rzeczpospolita назвало требования РФ "бессмысленным заявлением", заявив, что СССР устроил в Польше "настоящий погром" в 1944 году. Впрочем, весь контраргумент в материале состоит из фрагмента интервью с антироссийским польским историком Богданом Мусялом, заявившим в 2013 году, что сразу после войны Сталин "решил деиндустриализировать Польшу, устроив депортации и крупный грабеж заводов". Мусял же, как автор интереснейших исторических фактов, сам не утруждает себя ссылками на подтверждающие документы.

Ранее в Польше послали открытую угрозу Александру Лукашенко, заявив, что Варшава спровоцирует в Белоруссии военные. Военный эксперт Дмитрий Корнев не сомневается, что Польша как минимум прорабатывает такой сценарий, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".