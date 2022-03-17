Польша окончательно отказывается от российского газа

Польша окончательно отказывается от российского газа
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com
В Варшаве уверены, что цены для потребителей вырастут не критично

Варшава решила окончательно и бесповоротно отказаться от закупок российского газа после 2022 года. Об этом заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радио RMF FM.

"Срок действия долгосрочного контракта на закупку газа с Россией заканчивается в декабре этого года. И мы прекращаем. Мы больше не будем покупать газ у российских поставщиков", – сказал он.

По его словам, на данный момент 50% сырья в стране – это газ из РФ, и Варшава в состоянии его заменить. Нефтегазовая компания PGNiG готова к такому шагу, т.к. у нее "есть портфель контрактов" для замены российских поставок, утверждает пан Наимский.

Он подчеркнул, что нынешней сенью в строй должен быть сдан газопровод Baltic Pipe протяженностью в 230 км с пропускной способностью в 10–12 млрд куб. м ежегодно, а также расширен СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Одним словом, Польша готова отказаться от сырья из России, повторил политик.

Кроме того, указал он, власти страны не намерены заключать какие-либо альтернативные контракты, несмотря на возможную выгоду, поскольку "в наши дни это сложно представить".

Пан Наимский считает, что для потребителей голубое топливо если и подорожает, то не намного.

"В случае прекращения поставок российского газа в Европу, все будет стабилизировано. Все получатели в Европе будут пытаться задействовать других поставщиков. Этот рынок стабилизируется. Глобализация газового рынка приведет к тому, что эти цены будут приемлемыми", – успокоил жителей континента поляк.

Еще он похвастался тем фактом, что Европейская энергетическая система приняла в свои ряды украинцев.

Напомним, накануне президент Незалежной Владимир Зеленский объявил о том, что оператор электрической сети НЭК "Укрэнерго" завершил объединение отечественной и европейской энергосистем. Таким образом, соборная навсегда прощается с "лампочкой Ильича" из России и Белоруссии.

Источник: RMF FM ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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