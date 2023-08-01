Киев обвинил Москву в военном перевороте в Нигере

Киев обвинил Москву в военном перевороте в Нигере
Фото: Djibo Issifou/dpa/www.globallookpress.com
Власти выступили с заявлением

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен, что к военному перевороту в Нигере Россия имеет прямое отношение. По его словам, на это указывает поддержка повстанцев со стороны Мали и Буркина-Фасо, позиция которых является пророссийской. Об этом он написал в соцсетях.

Военный переворот в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Армия страны объявила, что свергла с поста президента Мохамеда Базума. За этим последовали меры по переходу всей власти "Национальному совету спасения родины", закрытие границ, приостановка действия конституционных норм и запрет на деятельность политических партий. Предположительно, причиной для событий послужило намерение главы страны сменить руководителя армии Нигера.

"Уже абсолютно очевидно, что за так называемым военным переворотом в Нигере стоит Россия", – заявил Подоляк.

После мятежа Нигер приостановил поставки урана и золота во Францию. 

Источник: Twitter
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