Мужчине назначили штраф

Народный артист России Григорий Лепс, похоже, опять не дает покоя преступному киевскому режиму. Большого патриота своей родины уже завали кучей бесполезных санкций. Однако звезда остается верной своим идеалам: поддерживает народ и армию.

Так или иначе, на Украине по-своему воспринимают демократические принципы и идею свободы слова. Нападкам со стороны властей подвергаются даже собственные граждане за музыкальные предпочтения.

Конечно, ни Григорий Лепс, ни любая другая мировая звезда по своему уровню не сравнится с талантливым артистом Владимиром Зеленским, пиком карьеры которого была игра на пианино детородным органом. Так сказать, юмористический номер остается одним из самых рейтинговых в украинском сегменте сетей.

Однако далеко не всем гражданам приходится по вкусу творчество наместника верховного главнокомандующего, да и политика его много кому не нравится. Меж тем, за любовь к другим артистам при режиме Владимира Зеленского можно и наказание получить.

Мужчину, который слушал песню Григория Лепса, суд города Львова приговорил к административному наказанию в виде штрафа. Формально, конечно, его осудили за хулиганство. Некому активисту показалось, что в машине украинца слишком громко играет песня российского артиста.

Ранее мы сообщали, что музыкальный коллектив, в котором выступала дочь звезды Ева Лепс, распался.