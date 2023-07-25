Завершение карьеры: Лепс больше не выйдет на сцену

Завершение карьеры: Лепс больше не выйдет на сцену
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Музыкальное творчество звезды больше не будет радовать фанатов

61-летний Григорий Лепс не только прославленный музыкант, но и заядлый семьянин. Несмотря на то, что недавно он развелся со своей супругой, в браке с ней он прожил много лет и был примерным мужем. 

Григорий Лепс поддерживает во всех начинаниях и дочь от первого брака Ингу, и троих детей от второго брака – дочерей Еву и Николь и сына Ивана.

Ева Лепс мечтала пойти по стопам звездного отца и стать певицей, но ее начинаний оказались неудачными. Лепс выступила впервые в составе группы COSMOS girls. Продюсером коллектива выступил Григорий Лепс. Недавно стало известно, что группа распалась, что очень расстроило уже накопившихся ее фанатов. 

При этом сам Григорий Лепс не вмешивается в ситуацию и  делает вид, что ему все равно. На вопрос о дальнейшей судьбе дочери Лепс заявил, что его это якобы не волнует.

При этом стало известно, что участницы коллектива разъезжаются кто куда на учебу. Скорее всего, в прежнем составе группа уже не будет существовать, хотя сольную карьеру никто не отменял. 

Стоит отметить, что Григорий Лепс давным-давно обеспечил своих детей всем необходимым – и квартирами, и машинами. В 2020 году артист был включен в список десяти богатейших российских звезд шоу-бизнеса по версии Forbes. Его доход составил 5,3 миллиона долларов.

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Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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