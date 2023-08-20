Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве

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Ночью, 20 августа, ВСУ снова предприняли попытку атаковать Москву с помощью беспилотников. Военным удалось засечь приближение дронов с южной стороны и пресечь нападение с помощью сил ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Спасибо военным за работу", – отметил он.
Как сообщили в Минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
После обнаружения беспилотника во Внуково и Домодедово был введен план "Ковер", который подразумевает временный запрет на отлет и прилет самолетов. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.
Ранее беспилотник упал в районе Экспоцентра, в результате чего здание получило незначительные разрушения. Сергей Собянин указывал, что сотрудники экстренных служб были отправлены на места для ликвидации последствий.
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