Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве

Дрон потерял управление и упал в нежилой местности

Ночью, 20 августа, ВСУ снова предприняли попытку атаковать Москву с помощью беспилотников. Военным удалось засечь приближение дронов с южной стороны и пресечь нападение с помощью сил ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Спасибо военным за работу", – отметил он.

Как сообщили в Минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

После обнаружения беспилотника во Внуково и Домодедово был введен план "Ковер", который подразумевает временный запрет на отлет и прилет самолетов. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее беспилотник упал в районе Экспоцентра, в результате чего здание получило незначительные разрушения. Сергей Собянин указывал, что сотрудники экстренных служб были отправлены на места для ликвидации последствий.