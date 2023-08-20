Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве

Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве
Фото: unsplash.com
Дрон потерял управление и упал в нежилой местности

Ночью, 20 августа, ВСУ снова предприняли попытку атаковать Москву с помощью беспилотников. Военным удалось засечь приближение дронов с южной стороны и пресечь нападение с помощью сил ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Спасибо военным за работу", – отметил он.

Как сообщили в Минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. 

После обнаружения беспилотника во Внуково и Домодедово был введен план "Ковер", который подразумевает временный запрет на отлет и прилет самолетов. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее беспилотник упал в районе Экспоцентра, в результате чего здание получило незначительные разрушения. Сергей Собянин указывал, что сотрудники экстренных служб были отправлены на места для ликвидации последствий.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Неслыханное хамство: в Европе грубо обозвали Россию

На Западе забыли о дипломатии

Звезда "Голоса" Круглова рассекретила комьюнити с участием SHAMANa

Певцов объединила интересная идея

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей