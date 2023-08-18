Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника в зоне Экспоцентра

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Экстренные службы Москвы работают на месте падения беспилотника в районе Экспоцентра. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Киевские силы около 4:00 в пятницу, 18 августа, предприняли очередную попытку нанести террористический удар по Москве с помощью беспилотного летательного аппарата, однако дрон был замечен и уничтожен силами ПВО.
"Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет",
– сообщил ночью Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В Минобороны уточнили, что "БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы".
Сообщается, что в результате падения беспилотника возгораний на земле не произошло. Повреждения фасада одноэтажного павильона составили около 20 кв.м, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
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