Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника в зоне Экспоцентра

Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника в зоне Экспоцентра
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
Обошлось без пострадавших

Экстренные службы Москвы работают на месте падения беспилотника в районе Экспоцентра. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Киевские силы около 4:00 в пятницу, 18 августа, предприняли очередную попытку нанести террористический удар по Москве с помощью беспилотного летательного аппарата, однако дрон был замечен и уничтожен силами ПВО.

"Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет",

– сообщил ночью Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В Минобороны уточнили, что "БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы". 

Сообщается, что в результате падения беспилотника возгораний на земле не произошло. Повреждения фасада одноэтажного павильона составили около 20 кв.м, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров

Кто будет следующим президентом России: прогноз Лукашенко

Белорусский лидер выступил с заявлением

Как в 1998 году: в России оценили риск дефолта

Экономическая ситуация тревожит многих

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей