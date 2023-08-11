Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника

Пострадавших от падения обломков нет

В небе над Москвой в пятницу, 11 августа, ликвидирован беспилотник самолетного типа. На место происшествия выехали экстренные службы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что беспилотник был один. Он был сбит на северо-западе столицы.

"В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

В Минобороны, со своей стороны, указали, что теракт в Москве с помощью БПЛА пытался устроить киевский режим, но попытка была пресечена средствами РЭБ.