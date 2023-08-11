Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника

Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника
Фото: АГН Москва
Пострадавших от падения обломков нет

В небе над Москвой в пятницу, 11 августа, ликвидирован беспилотник самолетного типа. На место происшествия выехали экстренные службы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что беспилотник был один. Он был сбит на северо-западе столицы.

"В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

В Минобороны, со своей стороны, указали, что теракт в Москве с помощью БПЛА пытался устроить киевский режим, но попытка была пресечена средствами РЭБ.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров

Безумный шаг Польши заставил содрогнуться всю Европу

Варшава не задумывается о последствиях

За что на самом деле Гогунского погнали из Грузии

Актера не пустили из-за поступка в прошлом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей