Аэропорт Внуково возобновил работу по расписанию

Ночью из-за атаки БПЛА действовал режим "Ковер"

Воздушное пространство в районе столичного аэропорта Внуково к 5:00 пятницы, 18 августа, открыли для самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Ночью из-за угрозы атаки БПЛА был введен режим "Ковер", вылеты самолетов были приостановлены, прием самолетов также не осуществлялся.

"Посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты",

– передает "Москва24".

В настоящее время аэропорт Внуково работает в штатном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра.