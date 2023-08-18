Аэропорт Внуково возобновил работу по расписанию

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Воздушное пространство в районе столичного аэропорта Внуково к 5:00 пятницы, 18 августа, открыли для самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ночью из-за угрозы атаки БПЛА был введен режим "Ковер", вылеты самолетов были приостановлены, прием самолетов также не осуществлялся.
"Посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты",
– передает "Москва24".
В настоящее время аэропорт Внуково работает в штатном режиме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра.
Белорусский лидер выступил с заявлением