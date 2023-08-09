Собянин сообщил об отражении новой попытки пролета к Москве боевых беспилотников

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В ночь на среду, 9 августа, украинские власти вновь пытались нанести удар по Москве с помощью боевых летательных аппаратов беспилотного типа. Однако расчеты российских войск противовоздушной обороны сработали четко – БПЛА были уничтожены при подлете к городу.
"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе",
– написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в три часа ночи, сообщив, что экстренные службы сразу выехали на место происшествия. Данных о пострадавших от падения обломков не поступало.
Позже в Минобороны РФ подтвердили уничтожение двух БПЛА силами ПВО:
"Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками",
– приводит РИА "Новости" данные военного ведомства.
Ранее из-за угрозы атаки БПЛА столичный аэропорт "Внуково" на полтора часа приостанавливал полеты самолетов.
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