Собянин сообщил об отражении новой попытки пролета к Москве боевых беспилотников

БПЛА сбиты силами ПВО

В ночь на среду, 9 августа, украинские власти вновь пытались нанести удар по Москве с помощью боевых летательных аппаратов беспилотного типа. Однако расчеты российских войск противовоздушной обороны сработали четко – БПЛА были уничтожены при подлете к городу.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе",

– написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в три часа ночи, сообщив, что экстренные службы сразу выехали на место происшествия. Данных о пострадавших от падения обломков не поступало.

Позже в Минобороны РФ подтвердили уничтожение двух БПЛА силами ПВО:

"Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками",

– приводит РИА "Новости" данные военного ведомства.

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА столичный аэропорт "Внуково" на полтора часа приостанавливал полеты самолетов.