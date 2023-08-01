Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Информации о пострадавших не поступало

В деловом центре Москва-Сити в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 1 августа повреждена облицовка фасада и остекление офисного здания. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Глава города отметил, что несколько дронов были сбиты по пути к столице средствами ПВО. Однако один БПЛА долетел до Москвы и врезался в ту же башню Сити, которая пострадала в результате атаки беспилотников в минувшее воскресенье, но немного выше, чем прежде.

"Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м",

– уточнил Сергей Собянин. По первоначальным данным, никто из людей не пострадал. На месте работают оперативные службы, специалисты оценивают повреждения, эксперты изучают обломки дрона.

В Минобороны РФ указали, что ночью 1 августа была пресечена "попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области". В районе Сити рухнул БПЛА, потерявший управления после воздействия на него средств РЭБ.