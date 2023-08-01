Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
Фото: АГН Москва
Информации о пострадавших не поступало

В деловом центре Москва-Сити в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 1 августа повреждена облицовка фасада и остекление офисного здания. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Глава города отметил, что несколько дронов были сбиты по пути к столице средствами ПВО. Однако один БПЛА долетел до Москвы и врезался в ту же башню Сити, которая пострадала в результате атаки беспилотников в минувшее воскресенье, но немного выше, чем прежде.

"Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м",

– уточнил Сергей Собянин. По первоначальным данным, никто из людей не пострадал. На месте работают оперативные службы, специалисты оценивают повреждения, эксперты изучают обломки дрона.

В Минобороны РФ указали, что ночью 1 августа была пресечена "попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области". В районе Сити рухнул БПЛА, потерявший управления после воздействия на него средств РЭБ.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров

Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Инцидент произошел ночью 1 августа

Экс-солист "На-На" Павел Соколов развлекается сразу с двумя женами

Музыкант смог сохранить отношения после развода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей