Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших при атаке украинских БПЛА

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Утром, 30 июля, украинские беспилотники атаковали столичный регион. Информацию о произошедшем подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно официальным данным, всего в атаке на город было задействовано три БПЛА. Один из них удалось сбить в Одинцовском районе, два были подавлены средствами РЭБ. Они потеряли управляемость и упали на территории башен Москва-Сити.
"Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", – сообщил Собянин.
На месте работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий атаки. Столичный аэропорт Внуково уже возобновил работу после непродолжительной приостановки отправлений.
Официальный Киев пока не подтвердил причастность к произошедшему. Однако украинский режиссер Лопатенок рассказал, почему Зеленский отдал приказ об ударе по российской столице.
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