На месте работают экстренные службы

Утром, 30 июля, украинские беспилотники атаковали столичный регион. Информацию о произошедшем подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно официальным данным, всего в атаке на город было задействовано три БПЛА. Один из них удалось сбить в Одинцовском районе, два были подавлены средствами РЭБ. Они потеряли управляемость и упали на территории башен Москва-Сити.

"Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", – сообщил Собянин.

На месте работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий атаки. Столичный аэропорт Внуково уже возобновил работу после непродолжительной приостановки отправлений.

Официальный Киев пока не подтвердил причастность к произошедшему. Однако украинский режиссер Лопатенок рассказал, почему Зеленский отдал приказ об ударе по российской столице.