Восстановительные работы в эвакуированных домах завершены – Собянин

Восстановительные работы в эвакуированных домах завершены – Собянин
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Жители вернулись к обычной жизни

В домах, поврежденных в результате атаки дронов, проведены все необходимые ремонтные работы. Об этом утром в четверг, 1 июня, сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что в первую очередь специалисты восстановили остекление в квартирах, чтобы люди смогли вернуться домой как можно быстрее. Была проведена также замена других поврежденных элементов в квартирах и подъездах. Где требовалось, оперативно отремонтировали инженерные коммуникации.

Важно, что специалисты тщательно обследовали все конструкции зданий, чтобы выявить возможные скрытые нарушения и исключить опасность для жильцов.

"Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни",

– сообщил Собянин в своем телеграм-канале. Он поблагодарил сотрудников городских служб за оперативную и слаженную работу.

Во вторник, 30 мая, несколько многоэтажек в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников. Жители были временно эвакуированы, но смогли попасть домой после осмотра места происшествия экстренными службами.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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