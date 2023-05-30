Эвакуированным жителям пострадавших от атаки БПЛА домов скоро разрешат вернуться в квартиры – Собянин

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия

Москвичи, проживающие в домах, пострадавших утром 30 мая от атаки беспилотников, смогут вернуться в свои квартиры после того, как на месте происшествия закончат работать экстренные службы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что утром во вторник несколько БПЛА врезались в жилые дома в Москве. Взрывов не было, здания повреждены незначительно. Но жильцов временно попросили покинуть дома.

"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры",

– пояснил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он также попросил москвичей доверять только проверенным источникам информации и не распространять слухи до их подтверждения.