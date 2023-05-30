Собянин: Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Появились подробности происшествия в столице

Во время утренней атаки Москвы с помощью беспилотников никто из жителей серьезно не пострадал. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего к медикам обратились два человека. Им не потребовалась госпитализация, врачи осмотрели их и оказали помощь на месте, пишет URA.RU.

"На местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи", – сообщил Собянин.

Градоначальник призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.