Собянин: Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Собянин: Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте
Фото: кадр телеканал "Звезда"
Появились подробности происшествия в столице

Во время утренней атаки Москвы с помощью беспилотников никто из жителей серьезно не пострадал. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего к медикам обратились два человека. Им не потребовалась госпитализация, врачи осмотрели их и оказали помощь на месте, пишет URA.RU.

"На местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи", – сообщил Собянин.

Градоначальник призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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