Собянин: Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

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Во время утренней атаки Москвы с помощью беспилотников никто из жителей серьезно не пострадал. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Всего к медикам обратились два человека. Им не потребовалась госпитализация, врачи осмотрели их и оказали помощь на месте, пишет URA.RU.
"На местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи", – сообщил Собянин.
Градоначальник призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.
На город совершили мощнейшую атаку