Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве
Фото: соцсети
Дроны нанесли удары по жилым домам

Очевидцы сообщили о случаях ударов беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах Москвы. Информацию об атаке на город уже подтвердил мэр Сергей Собянин.

Сперва стало известно о взрывах в Новой Риге в Подмосковье. Также взрывы раздались в подмосковном Одинцово и Красногорске. По предварительным данным, несколько квадрокоптеров сбили в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском.

По данным Shot, БПЛА врезался в дом на Профсоюзной улице в Москве. Жителей трех подъездов эвакуировали, на месте работают саперы. Сообщается, что беспилотник залетел в квартиру на 16 этаже и сбросил там кумулятивный заряд КЗ-6, но он не сработал. Такой боеприпас пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Также дрон упал на Ленинском проспекте, атаковав жилой дом. Позже появилась информация, что над Новой Ригой и Истрой удалось сбить коптеры. 

Как сообщает Baza, за утро было сбито более 10 беспилотников, система ПВО продолжает отражать атаки. Также продолжаются нападения на Барвиху. 

Информацию о массированной атаке на город подтвердил и губернатор Подмосковья Воробьев. Он сообщил, что в данный момент в регионе работает система ПВО и попросил жителей сохранять спокойствие. 

Сергей Собянин указал, что на данный момент никто серьезно не пострадал.

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