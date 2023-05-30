Что происходит в Москве после атаки ВСУ

Что происходит в Москве после атаки ВСУ
Фото: соцсети
В столице ввели план "Тайфун"

Утром, 30 мая, Москва подверглась самой массовой атаке беспилотников. По предварительным данным, на подлете удалось сбить, как минимум, 13 дронов, однако три попали в жилые дома в столице. Всего на город было отправлено порядка 25 коптеров, часть из которых зацепилась об деревья и упала.

Известно, что БПЛА залетел в квартиру на Профсоюзной улице, расположенную на 16-м этаже. Также беспилотник влетел врезался в 30-этажный дом на Ленинском проспекте. Предварительно, он нес три кумулятивных заряда КЗ-6, которые не сдетонировали. Еще один дрон врезался в дом в Новой Москве на улице Атласная. 

Мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате атак никто серьезно не пострадал, были зафиксированы лишь незначительные повреждения зданий, передает телеканал "360". В жилых домах, которые подверглись атаке, эвакуировали жильцов. Их разместят в ближайшей школе, они смогут вернуться после завершения работ экстренных служб.

Как сообщает Mash, после атаки в Москве стали глушить сигналы спутниковой навигации, поскольку беспилотники используют их для наведения. Также в городе был объявлен план "Тайфун" – он означает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС, сообщает РИА ФАН.

Движение перекрыто на юго-западе Москвы по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщает Дептранс. Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, аэропортовые службы и авиадиспетчеры осуществляют работу "без особенностей", передает Росавиация.

По данным источников, для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой "утка" – такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая. 

Источник: Baza ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВС РФ пробили брешь в системе ПВО в Киеве

На город совершили мощнейшую атаку

В России захотели присоединить еще одну область Украины

Это поможет защитить приграничные регионы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей