Что происходит в Москве после атаки ВСУ

В столице ввели план "Тайфун"

Утром, 30 мая, Москва подверглась самой массовой атаке беспилотников. По предварительным данным, на подлете удалось сбить, как минимум, 13 дронов, однако три попали в жилые дома в столице. Всего на город было отправлено порядка 25 коптеров, часть из которых зацепилась об деревья и упала.

Известно, что БПЛА залетел в квартиру на Профсоюзной улице, расположенную на 16-м этаже. Также беспилотник влетел врезался в 30-этажный дом на Ленинском проспекте. Предварительно, он нес три кумулятивных заряда КЗ-6, которые не сдетонировали. Еще один дрон врезался в дом в Новой Москве на улице Атласная.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате атак никто серьезно не пострадал, были зафиксированы лишь незначительные повреждения зданий, передает телеканал "360". В жилых домах, которые подверглись атаке, эвакуировали жильцов. Их разместят в ближайшей школе, они смогут вернуться после завершения работ экстренных служб.

Как сообщает Mash, после атаки в Москве стали глушить сигналы спутниковой навигации, поскольку беспилотники используют их для наведения. Также в городе был объявлен план "Тайфун" – он означает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС, сообщает РИА ФАН.

Движение перекрыто на юго-западе Москвы по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщает Дептранс. Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, аэропортовые службы и авиадиспетчеры осуществляют работу "без особенностей", передает Росавиация.

По данным источников, для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой "утка" – такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая.