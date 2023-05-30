Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку

Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку
Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Власти сделали все для оперативной стабилизации ситуации

Вероломная атака украинских беспилотников на жилые дома в Москве и Подмосковье всколыхнула всю страну. К счастью, инциденты обошлись без жертв. Более того, московские власти мгновенно отреагировали на ситуацию и сделали все необходимое для стабилизации обстановки. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, на протяжении всего дня московские медики работали в усиленном режиме и были готовы оперативно помочь жителям домов, получивших повреждения из-за атаки дронов.

Глава Москвы отметил, что, к счастью, дополнительная поддержка медицинских специалистов не потребовалась – всю необходимую помощь людям оказали на месте.

Сразу же после инцидента психологи и представители соцслужб начали работать с жителями поврежденных домов. Нескольким семьям потребовалась консультация психологов, пять человек отвезли в современное учреждение социальной защиты и разместили в отдельных комнатах. К концу дня все вернулись домой.

Сейчас медики, психологи и представители спасательных служб продолжают обход жителей многоэтажных домов и выясняют, требуется ли им какая-либо помощь. Как подчеркнул Сергей Собянин, вся необходимая поддержка будет оказана в оперативном порядке.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Что происходит в Москве после атаки ВСУ

В столице ввели план "Тайфун"

В США назвали цель нападений Украины на Россию

ВСУ готовятся к контрнаступлению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей