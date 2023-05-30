Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку

Власти сделали все для оперативной стабилизации ситуации

Вероломная атака украинских беспилотников на жилые дома в Москве и Подмосковье всколыхнула всю страну. К счастью, инциденты обошлись без жертв. Более того, московские власти мгновенно отреагировали на ситуацию и сделали все необходимое для стабилизации обстановки. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, на протяжении всего дня московские медики работали в усиленном режиме и были готовы оперативно помочь жителям домов, получивших повреждения из-за атаки дронов.



Глава Москвы отметил, что, к счастью, дополнительная поддержка медицинских специалистов не потребовалась – всю необходимую помощь людям оказали на месте.



Сразу же после инцидента психологи и представители соцслужб начали работать с жителями поврежденных домов. Нескольким семьям потребовалась консультация психологов, пять человек отвезли в современное учреждение социальной защиты и разместили в отдельных комнатах. К концу дня все вернулись домой.



Сейчас медики, психологи и представители спасательных служб продолжают обход жителей многоэтажных домов и выясняют, требуется ли им какая-либо помощь. Как подчеркнул Сергей Собянин, вся необходимая поддержка будет оказана в оперативном порядке.

