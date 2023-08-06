Ограничения на вылеты и прием самолетов сняты – аэропорт Внуково

Курс рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
- Кремль выступил с заявлением после обвала рубля
- Евро за 100: чем грозит населению России рухнувший рубль
После утреннего происшествия авиасообщение в аэропорту "Внуково" было восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе аэрогавани.
Как отметили представители "Внуково", отправление и прибытие самолетов было приостановлено по независящим от аэропорта причинам. Ранее над столичным регионом был сбит беспилотный летательный аппарат.
"В целях безопасности с 10:26 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла. С 11:55 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", – сообщила пресс-служба "Внуково".
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник удалось сбить средствами ПВО. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.
Живительная влага погубила несчастную
Страшная новость не нарушила планов композитора