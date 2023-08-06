Ограничения на вылеты и прием самолетов сняты – аэропорт Внуково

Работа продолжается в штатном режиме

После утреннего происшествия авиасообщение в аэропорту "Внуково" было восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе аэрогавани.

Как отметили представители "Внуково", отправление и прибытие самолетов было приостановлено по независящим от аэропорта причинам. Ранее над столичным регионом был сбит беспилотный летательный аппарат.

"В целях безопасности с 10:26 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла. С 11:55 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", – сообщила пресс-служба "Внуково".

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник удалось сбить средствами ПВО. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.