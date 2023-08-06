Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО

Разрушений и пострадавших нет

В воскресенье, 6 августа, беспилотник предпринял попытку совершить атаку на Москву. Инцидент произошел около 11 часов утра по московскому времени. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, дрон удалось уничтожить еще на подлете к городу силами ПВО.

"Военные молодцы", – резюмировал он в своем Telegram.

В российском Минобороны квалифицировали произошедшее как террористическую атаку, указав, что к ней причастна украинская сторона. Разрушений и пострадавших нет.

Во время инцидента в московском аэропорте "Внуково" был введен план "Ковер". Прилет и вылет самолетов временно ограничили. Пришлось задержать 21 рейс, а два отменили.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о повреждении башен "Москва-сити" после атаки БПЛА.