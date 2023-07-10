Сергей Собянин подписал документ о развитии авиационной промышленности на территории ОЭЗ "Технополис Москва"

Город заключил соглашение с Минпромторгом и "Объединенной авиастроительной корпорацией"

На территории индустриального парка "Руднево" должен появиться завод по производству деталей для среднемагистрального самолета МС-21. Мэр Москвы Сергей Собянин заключил соглашение о сотрудничестве в области развития авиапромышленности в ОЗС "Технополис Москва" с зампредом правительства, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, а также генеральным директором ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрием Слюсарем.

Соглашение предполагает строительство завода по производству деталей для среднемагистрального МС021. В "Руднево" уже построено восемнадцать производственных корпусов. В парке размещены производства предприятий федерального центра беспилотных авиасистем, а также из сферы авиастроения, радиоэлектроники и прочих отраслей.

В этом году парк был включен в состав ОЗС "Технополис Москва" Инвесторы могут получить статус резидента, что гарантирует для них значительные преференции. Они также освобождаются от необходимости уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов. Ставка по налогу на прибыль для соответствующих предприятий снижена до 2%.