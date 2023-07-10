Сергей Собянин подписал документ о развитии авиационной промышленности на территории ОЭЗ "Технополис Москва"

Сергей Собянин подписал документ о развитии авиационной промышленности на территории ОЭЗ "Технополис Москва"
Фото: t.me/mos_sobyanin
Город заключил соглашение с Минпромторгом и "Объединенной авиастроительной корпорацией"

На территории индустриального парка "Руднево" должен появиться завод по производству деталей для среднемагистрального самолета МС-21. Мэр Москвы Сергей Собянин заключил соглашение о сотрудничестве в области развития авиапромышленности в ОЗС "Технополис Москва" с зампредом правительства, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, а также генеральным директором ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрием Слюсарем.

Соглашение предполагает строительство завода по производству деталей для среднемагистрального МС021. В "Руднево" уже построено восемнадцать производственных корпусов. В парке размещены производства предприятий федерального центра  беспилотных авиасистем, а также из сферы авиастроения, радиоэлектроники и прочих отраслей.

В этом году парк был включен в состав ОЗС "Технополис Москва" Инвесторы могут получить статус резидента, что гарантирует для них значительные преференции. Они также освобождаются от необходимости уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов. Ставка по налогу на прибыль для соответствующих предприятий снижена до 2%.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россиянам пообещали большие перемены в зарплате

Правительство работает над новым законопроектом

Семья бросила больную раком Заворотнюк

Родственники оставили актрису на верного мужа Петра Чернышева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей