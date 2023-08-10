ПВО сбили два летевших к Москве беспилотника – Собянин

Разрушений на земле нет

Два боевых беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены в ночь на четверг, 10 августа, силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД",

– написал мэр столицы в своем телеграм-канале, указав, что это произошло около четырех часов утра.

В Минобороны РФ уточнили, что украинские беспилотники были сбиты в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья. Разрушений и пострадавших на земле нет. Кроме этого, Киев пытался нанести с помощью дронов удар по Севастополю, но атака была отражена средствами ПВО и РЭБ, пишет РИА "Новости".

Накануне украинские власти также хотели устроить теракт в Москве при помощи беспилотных летательных аппаратов, но благодаря ПВО попытка провалилась.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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