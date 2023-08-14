В жилом доме в Москве взорвался холодильник

На месте работают оперативные службы

В столице на Ходынском бульваре произошло ЧП – во время ремонта холодильника на 15 этаже многоквартирного дома взорвался фреон. Взрывной волной выбило стекла.

На место прибыли спасатели. Сотрудники МЧС не подтвердили информацию, что в результате происшествия пострадал один человек. Возгорания на месте они также не обнаружили.

Источники SHOT сообщают, что мастера по ремонту холодильников владелец квартиры нашел по объявлению в Сети. В результате падения осколков после взрыва несколько припаркованных под домом маших получили повреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что власти помогут жителям устранить последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте.