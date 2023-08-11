Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Утром в пятницу вылеты самолетов ненадолго приостанавливали

Московский аэропорт Внуково вернулся к работе в обычном режиме до 11:00 пятницы, 11 августа. Это подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

"Ограничения на полеты во "Внуково" сняты с 10:50. Аэропорт работает в штатном режиме",

– приводит РИА Новости информацию пресс-службы.

Ранее сообщалось, что вылеты из аэропорта Внуково самолетов с 9:40 мск приостановили, а часть прибывающих рейсов перенаправили в другие авиагавани из-за замеченного в небе беспилотника.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на северо-западе города был ликвидирован БПЛА.