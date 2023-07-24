Собянин: Максимально быстро поможем жителям устранить последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте

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В результате атаки беспилотников минувшим утром в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте выбило несколько окон. Помимо этого была повреждена крыша прилегающего к зданию строения. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, городские службы разберутся с разрушениями.
"Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", – написал он в своем Telegram.
Ранее градоначальник сообщал, что в результате атаки беспилотников на Москву пострадавших нет.
Известно, что несколько БПЛА примерно в четыре часа утра совершили атаку на российскую столицу. Сообщается, что взрывы раздались в центральных районах города. Украина уже взяла ответственность за теракт.
Россия только выиграет от решения властей