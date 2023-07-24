Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

Ликвидацией последствий занимаются оперативные службы

Утром в понедельник, 24 июля, несколько беспилотников предприняли попытку атаковать центральные районы Москвы. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

По словам градоначальника, примерно в четыре часа утра беспилотники нанесли несколько ударов. В результате это привело к незначительным повреждениям двух нежилых зданий.

"Серьезных разрушений и пострадавших нет", – написал он в своем Telegram.

Мэр отметил, что в данный момент на местах работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий утренней атаки.

Согласно официальной информации, беспилотники нанесли удары по бизнес-центру на Лихачева и зданию на Комсомольском проспекте. В Минобороны России квалифицировали произошедшее как акт международного терроризма, обвинив во всем Украину. В Киеве уже подтвердили свою причастность к произошедшему.