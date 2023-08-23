Гибнут последние резервы: Киев получил шокирующие новости с фронта
Вооруженные силы украинского государства оказались в очень тяжелой ситуации. Киевский режим долго хвастался тем, что подготовил для нашей страны мощное контрнаступление, которое обеспечит Украине прорыв на фронте. В реальности все оказалось ровно наоборот. Шокирующие новости с фронта заставляют украинских верховодов рвать на голове волосы.
Своим мнением по поводу происходящего поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер. Опытный эксперт из Соединенных Штатов Америки внимательно следит за тем, что происходит на территории украинского государства.
Разведчик в отставке отметил, что уничтожение последних элитных резервов ВСУ, которых бросили в зону боевых столкновений под Запорожьем, станет роковым для украинской армии. После этого фронт в зоне спецоперации по демилитаризации Киева обвалится, и песенка Незалежной будет спета.
"Мы сейчас наблюдаем последние стадии украинского контрнаступления, которое не достигло ни одной цели", – поделился своим видением происходящего специалист. Его слова приводит телеканал "360".
Риттер отметил, что останки элитных резервов ВСУ были до зубов вооружены западной техникой: киевский режим рассчитывал, что они смогут прорвать нашу оборону. Однако все их потуги закончились фиаско, так что Украине теперь совсем не на что надеяться.
К слову, ранее звезда сериала "Сваты" неожиданным образом оправдал действия Зеленского.
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