Выбора у Киева не остается

Украинского лидера Владимира Зеленского ждет печальная участь: президент Незалежной или в скором времени встретит смерть, или будет свергнут, считает бывший аналитик Центрального разведуправления США Ларри Джонсон.

Переворот на подконтрольных Киеву украинских территориях, полагает аналитик – один из возможных вариантов. В таком случае действующая администрация гарантированно лишится власти. Ликвидацию действующего лидера, добавил Ларри, также нельзя исключать. А такой закономерный итог определяется линией поведения, избранной Киевом.

"Не верю, что Зеленский решит передумать и заявит: хорошо, давайте с ними договоримся", – пояснил спикер.

Ларри указал на чудовищную демографическую ситуацию и гуманитарную катастрофу на Украине, отметив, что страна пережила огромный отток – 13 млн человек отправились искать счастье и мира за границу. Порядка 400 тыс. погибли в ходе боевых действий.

"Во Вторую мировую Штаты при численности населения в 150 млн лишились только 472 тыс. человек. Просто осознайте это. Американское население в тот момент было больше в 7 раз. Столько мы потеряли только за целые четыре года", – высказался Джонсон.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что смертоносная тактика российской разведки позволяет оперативно вычислять и уничтожать украинскую бронетехнику на поле боя.

Посреднические услуги по урегулированию ситуации на Украине пытается оказать Анкара – до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его администрация продолжит работать в этом направлении с "большими усилиями", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".