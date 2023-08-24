Иначе Киев ждет судьба императорской Японии в 1945 году

Украинские власти должны в итоге подписать капитуляцию, аналогичную принятую в 1945 году Японией. Такого мнения придерживается бывший американский разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Таким образом военный аналитик отреагировал на заявление Владимира Зеленского в социальных сетях, где тот утверждает, что Киев не намерен торговать территорией и украинским населением.

Риттер напомнил, что на подобную сделку предложил пойти коллективный Запад и Северотлантический альянс. Москва же ни на какие торги не идет. Спикер указал, что в реальности Украина с каждым днем приближает себя к капитуляции, пишет RT.

"Твое будущее – это Токийский залив 2 сентября 1945 года", – подытожил эксперт, обращаясь к президенту Украины.

Ранее в Кремле подчеркивали, что в настоящее время предпосылки на перехода ситуации в мирное русло отсутствуют, абсолютным приоритетом для России является достижение всех целей СВО, что сейчас реально только за счет военных действий, передает "Общественная служба новостей".

"Пятый канал" ранее указал на действия российской авиации и авианаводки в зоне специальной операции. Слаженная работа вместе с артиллерией и расчетами БПЛА удалось сдержать и упредить атаку ВСУ, а также уничтожить М777 и бронетехника западного производства.