Киев ждут неприятные козыри, которые остались у Кремля

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что глава государства описал ему дальнейшие действия Кремля по специальной операции на Украине. По словам ВРИО региона, Владимир Путин заявил следующее: осенью ожидается "много интересного".

Вместе с тем Путин указал, что Российская Федерация еще ничего не начинала.

Диалог с Путиным, признался врио губернатора, внушил тому крайнее доверие. В частности, Балицкий заручился подтверждением от президента, который заверил, что у РФ осталось еще немало козырей.

Позднее, уже на встрече с представителями партнеров по БРИКС, глава государства подчеркнул, что Москва стремится к прекращению войны, развязанной Западом в отношении мирного населения на Украине. Российская сторона, указал Путин, решила оказать поддержку людям, борющимся за собственное будущее. Этим и продиктованы все действия РФ в рамках специальной операции.

В ходе диалога с Балицким Путин также отметил, что необходимо уделять внимание вопросам экономики и социальной сферы в новых регионах на базе сферы безопасности, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".