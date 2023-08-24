Это неизбежно: что Россия готовит в Одессе

Это неизбежно: что Россия готовит в Одессе
Фото: www.unsplash.com
Зеленскому сообщили, как будут развиваться события

Вооруженные силы украинского государства продолжают нести потери на фронтах российской специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. О том, что в ближайшее время ждет любимый россиянами город Одесса, рассказал опытный американский эксперт Скотт Риттер.

Отставной разведчик из Соединенных Штатов Америки уверен, что как только бойцы украинской армии начнут сворачивать свой контрудар и перейдут в режим отступления, российские военные пойдут на Одессу и освободят этот город.

"Так только ВСУ спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, они пойдут на Одессу", – уверен американский аналитик.

Риттер отметил: украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пора понять, что потеря Незалежной выхода к Черному морю, а также утрата Харькова неизбежны. Единственное, что может спасти украинское государство – это переговоры с Москвой.

К слову, ранее в Североатлантическом альянсе предложили киевскому режиму поторговать территориями Украины.

Источник: YouTube-канал Гарланда Никсона ✓ Надежный источник
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