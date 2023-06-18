Украина придумала способ разрушить экономику России

Украина придумала способ разрушить экономику России
Фото: unsplash.com
Однако в ее успех особо не верят эксперты

На предстоящей неделе пройдет заседание международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), на котором рассмотрят вопрос о возможном исключении России из организации и внесении ее в черный список. Подобное рассмотрение дела началось с подачи украинской стороны. И эксперты утверждают, что положительно решение не в пользу Москвы может стать историческим, поскольку ранее ни одного члена не изгоняли из группы после вступления со времен образования в 1989 году.

У FATF есть особая цветовая градация для типа наказаний провинившихся стран, где самый плохой – черный. Если Россию внесут в такой список, то для российской экономики возникнут новые проблемы. В первую очередь, усилится мировая экономическая изоляция, поскольку зарубежным компаниям будет сложнее иметь дела в стране. Все транзакции будут подолгу проверяться на предмет отмывания денег, а это, в свою очередь, влечет серьезные риски для бизнеса.

Второй аспект – пострадает параллельный импорт. Компании, которые им занимаются, после этого не смогут нормально работать. Также пострадают и другие операции по импорту и экспорту в России. 

"Россияне не смогут получать переводы из многих зарубежных стран. Или, наоборот, переводить в них свои средства, в том числе, для обучения детей-студентов или содержания родственников", – утверждает финансовый аналитик Марк Гойхман.

Однако эксперты считают, что эта мера вряд ли возможна, поскольку многие страны, входящие в состав организации, очень заинтересованы в экономических отношениях с Россией и будут протестовать против такого решения. В частности – Индия, поскольку сейчас ее представитель является председателем FATF. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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