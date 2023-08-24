Полуостров очень нужен Незалежной

Как известно, российский регион Крым давно является предметом вожделения западных кураторов киевского режима. Североатлантический блок всегда с особым вниманием относился к этому стратегически важному полуострову. Также о своем желании захватить Крым неоднократно заявляли в киевской администрации. В Америке считают, что без этого региона Киеву действительно не на что рассчитывать.



Такими умозаключениями поделились аналитики из Соединенных Штатов Америки. По их мнению, если Вооруженным силам Незалежной не удастся захватить полуостров, то на Украине можно ставить крест. Киеву нечего делать без Крыма, уверены обозреватели авторитетного зарубежного издания The Hill.



Аналитики напомнили, что стратегическое положение полуострова в Черноморье делает его уникальным. Государство, в состав которого входит Крым, будет господствовать в Северном Причерноморье в экономическом и военном плане.



Американские эксперты добавили, что на сегодняшний день украинский лидер Владимир Зеленский может остаться на плаву и сохранить свою страну, только захватив Крымский полуостров. По их мнению, на данный момент формула выживания Незалежной звучит так:

"Крым или крах".

К слову, ранее стало известно, что Россия готовит в Одессе. Дела Вооруженных сил Украины плохи.

