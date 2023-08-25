Незалежные продолжают зверствовать

Дела на территории украинского государства становятся все хуже. Многие военные больше не хотят отдавать свои жизни во славу киевского режима. Люди понимают, что фактически стали пушечным мясом и стараются себя спасти. Однако каратели не дремлют.



Ужасную кровавую баню украинские боевики устроили под Херсоном. Там несколько десятков человек попытались спасти свои жизни, решившись на дезертирство. Такой информацией с общественностью делится интернет-издание "Подмосковье сегодня".



23 несчастных украинских солдата решили самовольно покинуть позиции под Херсоном. За это их жестоко наказали, сообщает телеканал RT. Мужчины были расстреляны. Роль карателей на себя взяли незалежные боевики из 123-й бригады терробороны. По имеющейся информации, трагический инцидент произошел 11 августа.



Более того, украинские военные командиры справедливо сочли, что такое страшное преступление не должно быть предано огласке. Для того чтобы скрыть следы жестокой расправы, несчастных внесли в списки пропавших без вести. Таким образом незалежные боевики хотели замести следы, передает телеканал "360".



К слову, ранее киевскому режиму описали участь Украины после завершения спецоперации. Американцы считают, что без захвата Крыма Киеву не на что рассчитывать.

