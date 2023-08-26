Никаких переговоров: Киев начал угрожать Западу после предложений о мире

Администрация Зеленского придерживается принципиальной позиции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев до сих пор придерживается принципиальной позиции в вопросах переговоров с Москвой – любой намек на диалог является "контрреволюцией" антидемократического характера.

Данилов уточнил, что Кремль настаивает на выполнении своих условий для достижения мира. Однако Киев считает, что все уступки в пользу российской стороны приведут к фиаско не только для администрации Владимира Зеленского, но и для западных союзников Украины в частности.

В случае переговоров и уступок Кремлю, добавил Данилов, мир ждет "наступление автократии". Естественно, действующее украинское руководство ни в коем случае не считает себя автократическим.



Аналогичное мнение выразил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявивший, что предложение о мире на условиях Кремля означает "путь к масштабной войне", так как "Путину дадут передышку".

А до этого Данилов выступал с громким заявлением, в котором звучали неприкрытые угрозы в адрес россиян – по словам секретаря СНБО, Россия "будет фрагментирована".