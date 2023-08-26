Киев в панике: оборона ВСУ на Купянском направлении затрещала по швам

Киев в панике: оборона ВСУ на Купянском направлении затрещала по швам
MOD Russia/www.globallookpress.com
Западная бронетехника не спасает войска

Украинские силы могут лишиться контроля над Харьковом из-за собственной неспособности в продолжении оборонительных действий. Такого мнения придерживается экс-разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Аналитик утверждает, что российские войска не только успешно отражают натиск противника, но и умело продвигаются в направлении Купянска. Отсутствие грамотной обороны рано или поздно приведет к тому, что ВСУ лишатся контроля над Харьковской областью.

Риттер полагает, что ВСУ не смогут в ближайшей перспективе перехватить военную инициативу у противнику. Речь теперь идет о надвигающемся поражении. Новые поставки западной бронетехники не дадут перевеса на фронте. 

Фактически, делает вывод аналитик, подготовленная и полностью снабжавшаяся Североатлантическим альянсом армия практически полностью уничтожена. ВСУ так и не смогли достичь своих целей в контрнаступлении.

С 4 июня Киев пытается проломить эшелонированную оборону России в направлении Запорожья, Артемовска и южнодонецких населенных пунктов. Кремль подчеркивал, что действия противника оказались безрезультативными. В августе 2023 года Министерство обороны РФ сообщило, что наступление на Купянском направлении продолжается.

А ранее в 19FortyFive заявили, что из-за тактики РФ украинские войска в бешеном темпе теряют западную бронетехнику.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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