У россиян есть технологии, в отличие от противника, считает эксперт

Российские войска демонстрируют впечатляющие результаты в боевых действиях против Украины, в скором времени контрнаступление Киева банально захлебнется, считает экс-экономист МВФ, бывший стратег Bank of America Дэвид Ву.

В настоящее время, считает Ву, российские войска используют вооружение, которого полтора года назад еще не существовало, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Учитывая обстоятельства и потери Киева, украинская сторона "захлебнется" в попытках отбить занятые РФ позиции.

Военно-промышленный комплекс россиян, добавил аналитик, постоянно анализирует допущенные ошибки и показывает результаты, достижение которых сравнимо с технологической "революцией".

Напомним, с июня украинские войска пытаются отодвинуть линию фронта в рамках контрнаступления, начавшегося в направлении Артемовска, Запорожской области и южнодонецкого. Киев использует подразделения, прошедшие подготовку по программе Североатлантического альянса и получившие соответствующее вооружение.

Победа в украинском конфликте, уверен спикер, останется за технологиями, какие результаты бы ни демонстрировали ВСУ на поле боя.

"Украинцы – хорошие, бесстрашные воины. Однако их бросают на самоубийственные задачи. Думаю, что в итоге РФ попросту их сокрушит", – считает Ву.

Телеканал "360" указывает, что в направлении Купянска группировка "Запад" уничтожила до роты военнослужащих ВСУ, захватив семь опорников.