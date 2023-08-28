Надежды НАТО тают с каждым днем

Инструкторы в рядах НАТО начали признавать отсутствие тактических успехов и даже провал Киева в попытке проломить эшелонированную оборону российской армии в рамках контрнаступления. Запад пытается найти время для подготовки военнослужащих ВСУ в сложившихся обстоятельствах.

Как пишет Financial Times, украинская армия прекрасно осознает, что Киев уже не сможет развить тот прогресс, на который возлагал большие надежды. Нидерландский бригадный генерал Мартин Бон, находящийся на посту замглавы учебной миссии Евросоюза, подчеркивает, что в пользу России играет и сложный рельеф украинских территорий, а также ее собственная радиоразведка.

К тому же, российские войска массово применяют БПЛА. Эти проблемы генерал считает ключевыми для ВСУ на фронте, отмечает телеканал "360".

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска улучшают позиции в направлении Авдеевки, сумев расширить серую зону. Украинская сторона несет на этом участке серьезные потери, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А "Пятый канал" отмечает, что ВДВ смогли уничтожить украинское подразделение у Клещеевке, выведя из строя технику противника точными ударами.