Уже у границы: в США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине

Уже у границы: в США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине
Фото: www.unsplash.com
Ситуация может резко обостриться

Вооруженные силы украинского государства продолжают терпеть поражения на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Западные эксперты уже практически в один голос твердят, что маневры главы российского государства Владимира Путина в Незалежной оправдали себя – наша армия успешно идет к победе.

Однако такое развитие событий представляется Соединенным Штатам Америки недопустимым. По мнению экс-советника главы Минобороны США Дугласа Maкгрегора, успех Владимира Путина на Украине может привести к тому, что Вашингтон все же отправит свои войска на территорию Незалежной. Армия США готова оказаться прямо у границ Украины и пойти дальше, что обернется катастрофой.

"Джо Байден может ввести американские войска для поддержки киевского режима на фоне успехов российских войск", – с тревогой отметил американский эксперт.

Maкгрегор подчеркнул, что это приведет к настоящей катастрофе. По информации аналитика, у американских вояк нет достаточного количества ресурсов для проведения подобной масштабной операции. Он добавил, что именно Вашингтон повинен в развязывании затянувшегося конфликта, так как стремился расширить Североатлантический альянс.

Тем временем, украинская армия продолжает упорствовать. Как сообщает телеканал "360", по совету американцев незалежные вояки перебросили часть войск на южное направление.

К слову, ранее стало известно, где западные страны планировали устроить "вторую Украину".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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